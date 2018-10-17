Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü gençlerle ilgili davadan vazgeçti

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında düzenlenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde pankart açan 4 genç ile pankartın hazırlandığı kırtasiyenin sahibi hakkında açtığı davadan vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan ODTÜ\'lü gençleri, dün akşam Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, bugün davanın görüleceği Ankara 11\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dilekçe vererek, davayı geri çekti. Avukat Aydın\'ın verdiği dilekçede, \"6 Temmuz 2018 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde yapılan geçiş töreni sırasında \'Tayipler Alemi\' yazılı Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde zedeleyen pankartın açılması nedeniyle sanıklar Burak Akdemir, Dilancan Yıldırım, Furkan Efe Dikmen, Özge Kayaaslan, Şahin Dereağzı hakkında kamu davası açılmıştır. Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir\" denildi.

Dilekçenin devamında ise şunlar kaydedildi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin siyasetle ve ülke sorunlarıyla ilgilenmesinden büyük memnuniyet duymakta ve gençlerimize güvenmektedir. Bu çerçevede başta seçilme yaşanın 18 yaşına düşürülmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katılımı hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar milletimizin bilgisi dahilindedir. Ancak gençlerimizin düşüncelerini ifade ederken bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasetçilere özenerek hakarete tevessül etmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvip edebileceği bir tarz değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin öncelikle eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatle hizmet etmeleri, siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve nezih bir üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir.\"

Dilekçenin sonuç kısmında, sanıklar hakkında şikayetten vazgeçildiği ve katılma talebinin bulunmadığı belirtildi.