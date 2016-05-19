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Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama ile görüştü

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin yayımladığı bildiri ile duyuruldu

19 Mayıs 2016 06:02

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile PKK, IŞİD ve Suriye meseleleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi: 

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında Çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Suriye'deki mevcut durumu ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, DAEŞ'in zayıflatılmasını ve yenilgiye uğratılmasını, Türkiye, Avrupa ve diğer coğrafyalarda terör saldırıları yapma kapasitesinin ortadan kaldırılmasını sağlama amacıyla ortak çaba göstermenin aciliyeti hususunda mutabık kalmışlardır. İki lider, Suriye'de ateşkesin devamını sağlama ve siyasi geçiş sürecinde ilerleme kaydetme konularında uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, PKK'nın da aralarında bulunduğu tüm terör örgütleriyle mücadele hususunda işbirliğinin güçlendirilmesini de görüşmüşlerdir. Bu çerçevede Sayın Obama, ABD olarak, NATO müttefiki olan Türkiye'nin güvenliğine önem verdiklerini de vurgulamıştır."

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