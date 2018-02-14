Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum

İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş\'ın vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yayınladığı mesaj şöyle:\"Türk Halk Müziği\'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş\'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş\'a Allah\'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.\"