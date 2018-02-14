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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum

İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

14 Şubat 2018 23:29

İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş\'ın vefatı nedeniyle mesaj yayınladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yayınladığı mesaj şöyle:\"Türk Halk Müziği\'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş\'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş\'a Allah\'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.\" 

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