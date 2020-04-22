Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu maske satışı yasağından Sağlık ve Maliye Bakanlığı muaf mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da maske satışının yasak olduğunu duyurmasına rağmen Ordu Valiliği'nin Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda "10 ve üzeri personel çalıştıran ticari işletmelerce ihtiyaç duyulan maske taleplerinin ücret karşılığında temin edilebileceği" belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlı'na ait olmak üzere kurulan, ancak yönetimi Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen "Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş / USHAŞ"ın, 10 ve üzerinde kişi çalıştıran işletmelere para karşılığında maske sattığı belirlendi.

Ordu Valiliği'nin 78632844-429 sayılı Ticaret İl Müdürlüğü'ne, ildeki esnaf ve ticaret odalarına bildirilmesi amacıyla gönderilen yazıda Koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi ve hijyenik malzemeye duyulan talebin arttığı belirtildi.

Yazıda "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilimizde ticaret maksatlı maske üretimi, tedarik ile market vb. yerlerde ücretli maske satışı yasaklanmıştır" denilmesine rağmen, 10 ve üzeri personel çalıştıran ticari işletmelerce ihtiyaç duyulan maske taleplerinin ücret karşılında temin edilebileceğinin yazılması dikkati çekti.

Valilik yazısında ücret karşılığı maskelerin Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan ve merkezi Ankara'da bulunan USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ)'dan temin edileceği belirtildi.

10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelerin maske siparişleri için telefon ve şirket internet adresinin de yer aldığı yazıda "Maske üretim ve satışının yasaklanması nedeniyle 10 ve üzeri personel çalıştıran ticari işletmelerce maske teminine ilişkin bilgilendirmenin İVEDİLİKLE yapılması ve toplam talep sayısının 16.04.2020 tarihi saat 14,00'de kadar Valiliğimize (Ticaret İl Müdürlüğüne) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi.

T24'ün aradığı USAŞ'tan verilen bilgiye göre, kapsama giren işletmelere maske satışı pazartesi gününe kadar sürdü, hafta başından itibaren Devlet Malzeme Ofisi devreye girdi.

Konuyla ilgili CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Maske dağıtımı dağıtımı ücretsiz diyorsunuz. Belediyelerimizin ücretsiz dağıtımını engelliyorsunuz. Peki bu ne? 50 kuruşluk maskeyi karneye bağlayan, bundan bile yağ çıkarmaya çalışan bir hükümet olarak tarihe geçeceksiniz."

USHAŞ şirketi hakkında

Şirketin kuruluş kanuna göre USHAŞ’ın hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait.Pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla, USHAŞ’taki pay sahipliğine bağlı oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler ise Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılıyor.

USHAŞ’taki pay sahipliğine bağlı oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler ise Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılıyor.

Şirket 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuş.

Şirketin kuruluş kanuna göre USHAŞ’ın yurt içinde ve yurt dışında şirket kurması veya bir şirkete %50’den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili.