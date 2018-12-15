Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Taylan YILDIRIM- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci\'nin oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci\'nin oğlu Atilla Zeybekci ile Bursalı işadamı Ergün Sertkan\'ın kızı Elif Sertkan\'ın nikah töreni için İstanbul\'dan Denizli\'ye geldi. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli nikah şahitliği yaptı.

Törende, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

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