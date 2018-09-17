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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU 

  Haber: Ozan URAL / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı

17 Eylül 2018 01:25

 

Haber: Ozan URAL / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet\'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan\'ın düğününe katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet\'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan\'ın düğününe katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. 


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- Düğünden fotoğraflar 

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