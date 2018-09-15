T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu 

Mehmet İLKAY ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte akrabası Ali Erdoğan'ın oğlu Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç'ın düğününe katıldı

15 Eylül 2018 01:55

Mehmet İLKAY ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte akrabası Ali Erdoğan\'ın oğlu Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç\'ın düğününe katıldı. Akşam saatlerinde Ankara\'dan İstanbul\'a gelen Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç\'ın düğün törenine eşi Emine Erdoğan ile geldi. Çiftin nikah şahitliğini, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım yaptı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHARecep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanAli ErdoğanBilal Kubilay ErdoğanDilanAkşamAnkaraErdoğan Avrasya GösteriSanat MerkeziErdoğanTBMM Başkanı Binali YıldırımSemiha YıldırımBüyükşehir Belediye Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24