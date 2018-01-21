Cumhurbaşkanı Erdoğan nikâh şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akça Holding Yönetim kurulu Başkanı Rıza Akça'nın oğlu Osman Akça ile Selin Yeşilturna’nın nikâh şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya ve Uşak gezilerinin ardından helikopterle Denizli'ye geçti.

Erdoğan burada Menderes Tekstil'in bağlı bulunduğu Akça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça’nın oğlu Osman Akça ile Selin Yeşilturna’nın nikâh şahidi oldu.

Denizli Anemon Otel'de yapılan nikâh törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Bakan Zeybekci, nikâhtan fotoğraflar paylaştı.

Bakan Zeybekci Twitter hesabından "Değerli dostum Rıza Akça’nın oğlu Osman ve kızımız Selin Yeşilturna’nın nikahına #Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ile şahitlik ettik. Gençlerimize ömür boyu mutluluk diliyoruz" paylaşımında bulundu.