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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nahcivan’dan 120 milyon dolar ithalat hedefimiz

Ali Kan-Özge Düzgün, Bakü, 31 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi

31 Ekim 2017 17:59

Ali Kan-Özge Düzgün, Bakü, 31 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın süreceğini, dün açılışını gerçekleştirdikleri Bakü Tiflis Kars demiryolunun önemine değinerek. “Bakü Tiflis Kars demiryolunun açılışını gerçekleştirmiş olmak bizleri Asya Avrupa hattının bağlanması noktasında çok daha güçlü bir noktaya taşımıştır.” Dedi.

Erdoğan siyasi, askeri, savunma sanayi, enerji ve turizm alanlarında iki ülkenin iş birliğine dikkat çekerek, “Enerji hatları noktasında da sürekli olarak bir birine bağ kurulması Türkiye Azerbaycan arasındaki bu dayanışmanın ne kadar güç olduğunu gösteriyor. TANAP ile ilgili çalışmalar sürüyor. İnşallah kısa sürede tamamlanacak. Azeri gazı buradan Avrupa’ya kadar akmaya başlayacak. Bu tabi birilerini rahatsız etmeye devam ediyor. Bakü Tiflis Kars demiryolu yapılırken de bunu nasıl yapacaksınız olma ihtimali yoktur diyenler vardı. Dün açılışını yaptık ve trenimizi yolcu ettik. Bizde 15 dakika seferde bulunduk. İnşallah bundan sonra yüzbinlerce insan sadece Bakü Tiflis Kars değil öyle bir gün gelecek ki Pekinden Londra’ya bu hattı kullanma nasibi olacak” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, “Artık Türkiye ile Azerbaycan arasında 1.6 milyar dolarlık ticaret hacmi ki petrol fiyatların düşüşüyle bir sıkıntı yaşandı ama şu anda tekrar toparlanmaya başladı. Aramızda 5 milyar doları kısa zamanda yakalayacağımızı umuyorum” dedi.

Nahcivan ile ticaret yapma hedefinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “120 milyon dolar yılda Nahcivan’dan Türkiye’ye ithalatta bulunma teklifini koyduk. Nahçıvana ‘sen yalnız değilsin gardaş’ demenin adımını da atmış olacağız.”

“Tüm alanlarda dayanışmamız güçlenerek devam ediyor” diyen Erdoğan son olarak EXPO’ya da değinerek “Azerbaycan’ın EXPO olayı var. Türkiye Azerbaycan’ın yanında yer alacak. Biz de bir EXPO atlattık. Buradaki EXPO’nun ele alınması hazırlanmasında bütün tecrübemizi burada kullanmanın gayreti içerisinde olacağız.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, “Türkiye Azerbaycan dayanışması kardeşliği yaşasın diyorum” diye son verdi. (Fotograflı)

Görüntü Dökümü:

Erdoğan’ın konuşması

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