Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler için vatandaşlık sürecini başlattık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Mülteciler için vatandaşlık sürecini başlattık" dedi. Erdoğan, "Sosyal risk problemi de meydana getiriyor, bu riski aldık ve pişman değiliz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Herkese aynı duyarlılıkla yaklaştık. Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Mülteciler için harcamamız 12 milyar doları aşmış durumdayız. Tüm dünyadan aldığımız toplam destek sadece 512 milyon dolardır. Sığınmacıları kamp hayatına mahkum etmek istemiyoruz. Çadır kentlerde bu süreci devam ettirmek istemiyoruz. 3 milyonun içerisinden 300 bini çadır kentlerde misafir edilirken diğerleri de evlerde kalmaktadır. Kendi ayakları üzerine durabilmelerini sağlamak için çalışmalarına izin veriyoruz ve vatandaşlık süreçlerini de başlatmış vaziyetteyiz."

"Sosyal risk problemi de meydana getiriyor. Bu riski aldık ve pişman değiliz. 15 bine yakın Suriyeli'yi çalışma hayatına dahil ettik. G20 toplantılarında bu konuyu gündeme getirdik. Küresel göç ve kalkınma forumu dönem başkanlığımız süresinde farkındalık yaratacak çalışmalar yürüttük"