Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ile görüştü: Sohbet ettik, dertleştik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Muharrem İnce'yi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, karşılarken, İnce'ye CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay'ın eşlik etti.

Muharrem İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanı ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik." diye konuştu.

Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımıza, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Altay birlikte geldiler. Güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu. Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş” diye konuştu. Görüşmenin ardından İnce ve Altay’ı Elitaş makam aracına kadar uğurladı. Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği buluşmanın samimi bir havada geçtiği öğrenildi. Görüşmede propaganda sürecinin konuşulduğu, Erdoğan ve İnce’nin kampanya süreci konusunda sohbet ettikleri belirtildi.

Dördüncü ziyaret

İnce, Cumhurbaşkanı adayları ziyareti kapsamında ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. İnce, turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde, "Erdoğan ile bu akşam 21.00'de görüşeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin, "Partimde kendilerini kabul edebilirim" demişti.