Cumhurbaşkanı Erdoğan: MOSSAD ile masaya oturularak verilmiş bir karar gayrı meşrudur (3)

Ekber Karabağ- Özge Düzgün, Tahran, 4 Ekim (DHA)- İran\'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve İran\'ın bölgede istikrarın merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Sadabad Sarayı\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ruhani,\"İran ve Türkiye iki Müslüman, dost ve bölgenin güçlü ülkeleri olarak, günümüzde hassas Ortadoğu bölgesinde istikrarın merkezi konumundalar\" diye konuştu.

Ruhani, iki ülke arsındaki ilişkilerin siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda son yıllarda günden güne gelişmekte olduğunu kaydetti.

Milli para birimleriyle ticarette önemli kararlar aldık

\"İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Sayın Erdoğan ile yaptığımız baş başa ve Ortak Stratejik İşbirliği Konseyi oturumunda görüşmelerde önemli kararlar aldık\" diyen Ruhani,\" İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve İran ile Türkiye\'nin ulusal para birimleriyle ticaretinin yapılması bugün aldığımız önemli kararlar. Bankacılık ilişkilerini yükseltme konusunda aldığımız kararlar önümüzdeki hafta sonuna kadar nihai olacak\" diye konuştu.

Tüm sınır kapıları 24 saat esasına göre çalışacak

İki ülke arasındaki geliş-gidiş ve mal taşımacılığı konusunda var olan her üç sınır kapısının 24 saat esasına göre çalışması için mutabakata varıldığını söyleyen Ruhani,\" İki sınır kapısında yarından itibaren 24 esasına göre çalışacak, üçüncü kapısı ise teknik işlemlerin ardından 24 saate dönüştürülecek\" dedi.

Türk yatırımcısına gerekli olanakları sağlamaya hazırız

Yatırım konusunda İran\'ın başta turizm, petrokimya, altyapı ve ulaşım alanlarında Türk yatırımcılar için gerekli olanakları sağlayabileceğini ifade eden Ruhani, Türk tarafın da bu yatırımların İran\'da yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye, İran\'dan daha fazla doğalgaz alacak

Türkiye\'nin İran\'dan daha fazla doğalgaz almaya da hazır olduğunu söyleyen Ruhani,\" Bu konuda iki ülke ilgili bakanlıkları arasında görüşmeler yapılacak. İran, doğalgaz sektöründe Türk yatırımcıları ağırlamayı memnuniyetle karşılıyor\" dedi.

İran ve Türkiye\'nin nihai hedefi, bölgede istikrarın sağlanmasıdır.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki hassas meseleler konusunda kapsamlı müzakerelerde bulunduklarını Kaydeden Ruhani, \" İran ve Türkiye\'nin nihai hedefi, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasıdır\" ifadesini kullandı.

Ruhani bu konuda Suriye\'de İran, Türkiye ve Rusya işbirliği ve IKBY ile ilgi İran, Türkiye ve Irak\'ın yapacağı üçlü işbirliğine değindi.

Komplocular tarafından bölgemiz için tasarlanan planları asla kabul etmeyiz

Cumhurbaşkanı Ruhani, ortak basın toplantısında \" İki ülke, yabancılar ve komplocular tarafından bölgemiz için tasarlanan etnik ve dini farklılıkları körükleme ve ayrıca bölücülük konularını asla kabul etmiyor. Her iki ülkeye göre, tek bir Irak ve tek bir Suriye var. Coğrafi sınırların değiştirilmesini asla kabul etmeyiz\" ifadelerini kullandı.

Irak Kürt halkına baskı uygulamak istemiyoruz

Irak Kürtlerinden \"sevgili kardeşlerimiz\" ve \"iyi komşumuz\" diye bahseden Ruhani, \" Biz Irak Kürt halkına baskı uygulamak istemiyoruz fakat IKBY\'deki bazı yetkililer tarafından alınan yanlış kararların telafi edilmesi gerekiyor. Bu yüzden Türkiye, İran ve Irak mecburen gerekli tedbirleri alarak bölgedeki stratejik hedeflerini sağlamalılar\" dedi.

İster DAEŞ olsun ister PKK

Terörizmle mücadelenin iki ülkenin en önemli hedeflerinden bir olduğunu vurgulayan Ruhani, \" Herhangi bir terör örgütüyle nerede olduğuna bakmadan mücadele etmeliyiz. Bu ister DAEŞ olsun, ister El Nusra veya PKK, her hangi bir isim ve unvana sahip olurlarsa olsun. Terör grupları, bölge devletlerin onların insanlık dışı faaliyetlere izin vermeyeceğini bilmelidir\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, “ İran halkının yüksek katılımı ile gerçekleştirilen seçim neticesinde tekrar cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ruhaniyi huzurlarınızda tebrik etmek isterim. Peygamber efendimizin Şehrullah dediği Allah’ın ayı olarak nitelediği Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” Diyerek başladı.

“Yerli parayla alışveriş yapma kararını hayata geçirdik”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dar kapsamlı ve yüksek düzeyli 4. stratejik konsey toplantımızı gerçekten bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Aramızdaki siyasi askeri ekonomik ticari kültürel turizm bütün bu konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık. Bu vesileyle bakanlarımız kendi aralarında ikili görüşmelerini gerçekleştirdiler. Kurumlar aynı şekilde birbirleriyle bu görüşmeleri gerçekleştirdiler. Tabi Türkiye İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaret artışı inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha farklı olumlu bir düzeye taşıyacaktır. Aslında yıllar önce belirlediğimiz bir 30 milyar dolar ticaret hacmi itibariyle vardı fakat son dönemlerde bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. Dördüncü yüksek düzeyli stratejik konseyde 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyicisi oldu. Enerjiden turizme karayolu taşımacılığına savunma sanayine varıncaya kadar her türlü alanda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik. Merkez bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki iş birliği ile finans sektörüne bir canlanma bir hareketlilik getirme kararı aldık. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarma suretiyle yerli parayla alışveriş yapma kararını hayata geçirdik. Sn cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelerek bu anlaşmayı imzalayacaklar. Tabi bunlarla birlikte aynı zamanda bankalarımızın İran’da şube açmaları aynı şekilde İran bankalarının Türkiye’de şube açmaları hareketlenecektir. Enerji sektöründe işbirliğimizi yoğunlaştırma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Onun için en bakanlarımızın bu noktadaki iş birliği önem arz ediyor. Kültür turizm bakanları kendi araları yine kendi aralarındaki iş birliği büyük önem arz ediyor. Bu konudaki tecrübemizi İranla özellikle paylaşmak istiyoruz. Medeniyetler noktasında ciddi bir geçmişe sahip olan İran’a inanıyorum ki ülkemizde binlerce on binlerce insan ziyarete gelecektir. Ve şu anda Türk Hava Yolları olarak İran’a olan seferlerimiz bunun zaten bir işaretidir. Turizm sektörü yatırımcılarımızı İranda yatırım yapmaya teşvik ediyoruz teşvik edeceğiz.

MOSSAD ile masaya oturularak verilmiş bir karar gayrı meşrudur

Erdoğan IKBY refrandumu ve bölgesel sorunlara ilişkin ise şunları söyledi:

“Tabi bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. Özellikle şu anda üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu önümüzde ilk madde haline gelmiş durumda. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) gayri meşru referandumunu zaten tanımadığımızı ifade ettik. 350 km sınırla kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde merkezi yönetim, batısında Suriye, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi neyin referandumunu yapıyor? Kendisini İsrail’den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. Ve MOSSAD’la masaya oturularak verilen karar meşru olamaz gayrı meşrudur. Bir tarafına malum bir zatı alıp diğer tarafına bir başka malum zatı alıp böyle bir adım atmak inanıyorum ki K. Irak yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak’taki muhatabımız merkezi yönetimdir bu referandumu da kesinlikle gayri meşru olarak ilan ediyoruz. Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran’ın gerek Türkiye’nin gerek merkezi yönetimin bundan sonra daha ağırlaştırarak atacağı adımlar var. Aynı şekilde Suriye’de üçlü mekanizma var. Orada da İran Rusya Türkiye olarak Astana ile çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz. Burada üçlü mekanizmanın özellikle terör örgütü başta DEAŞ olmak üzere El nusra ile mücadelemiz oradaki masum insanların kurtuluşuna vesile olacaktır. Tüm dünyadaki mazlumlarım mücadelesi için vereceğimiz mücadele bizler üzerinde önemli bir vecibedir.”

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