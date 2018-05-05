Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moon'un tweetini retweetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce ziyaret ettiği Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmeye ilişkin attağı tweetini retweetledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, öğle saatlerinde Twitter'da Türkçe yaptığı yaptığı paylaşımında iki gün önce gerçekleşen görüşmeye ilişkin "Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından Jae-in'in tweetin retweetledi.