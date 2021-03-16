Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e 'Dost kara günde belli olur anlayışıyla' 30 bin doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı gönderileceğini söyledi. Mısır ile 8 yıl sonra yeniden diplomatik temaslara başlanmasına ilişkin de konuşan, "Mısır halkı bizimle ters düşmez. Geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana" dedi. Ayrıca Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına rağmen Türkiye'den de SİHA talebinde bulunduğunu söylerken, "Kimin eli kimin cebinde, belli değil" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna'ya 30 bin doz aşı

Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı temin edileceğini söyleyen Erdoğan, "Dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk, inşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Türkiye-Bosna Hersek Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diyerek ikili ilişkilere dair konuşan Erdoğan, "Salgın nedeniyle son 1 yıldır maalesef temaslarımızı iş birliğimizin gerektirdiği yoğunlukta gerçekleştiremedik. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde telafi edeceğiz" dedi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ticaret hacmimiz serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Saraybosna - Belgrad otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini hep birlikte atmıştık."

"Geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana"

Erdoğan, Mısır'la 8 yıl sonra yeniden diplomatik ilişkilere başlanmasına ilişkin de, "Mısır halkının bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana" dedi.

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir" diyen Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da, bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı. Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar var.

"Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var"

"Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar aslında bir geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.

"Yeni bir gelişme, Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var.

"Kimin eli kimin cebinde, belli değil"

"Kimin eli kimin cebinde, belli değil. Ben bölgede Türkiyesiz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım."

"Global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik"

Basın toplantısında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik de, aşı temin etmekte zorlandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşadığımız dönemde Türkiye zor bir pandemi döneminden geçse bile bizlere yardım ettiği için son derece müteşekkirim. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider."