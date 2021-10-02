Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesi yapılacak dediği araziye 20 kat yapılaşma izni verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde "millet bahçesi" yapılacağını duyurduğu İstanbul Ataşehir’de bulunan ve üzerinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İETT Garajı'nın yer aldığı 286 bin metrekarelik arazi için özelleştirilme kararı alındı.

Söz konusu araziye 20 kat yapılaşma izni verildi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre söz konusu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yapılaşmaya açıldı.

Millet bahçesi yapılması planlanan proje, belediye seçimlerinde AKP'nin İstanbul ve Ataşehir'i kaybetmesinden sonra rafa kaldırıldı.

AK Parti, araziyi satmaya karar verdi. 21 Ağustos 2020 günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar ile alan özelleştirme programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı arazi için geçtiğimiz günlerde imar değişikliği gerçekleştirildi.

"Yeşil alan olacak" denmişti

Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde AKP'den İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmai Erdem, seçim zamanı yaptığı bir mitingde şunları söylemişti:

"Kamuya ait hazinenin mülkü olan Erenköy gümrüğü ve İETT garajının olduğu alan 300 dönüm bir araziye sahip. 30 yıldır bir trafik yükü var. Şimdi Ataşehir'in kalbinde hançer gibi duruyor. Buranın taşınması gerektiğini gerekli makamlara söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız en son Ataşehir mitinginde resmen ilan etti. 300 bin metrekare olan bu alan millet bahçesi olarak yeşil alan olacak."

Erdoğan ise yine 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, 19 Şubat 2019 İstanbul Ataşehir’de düzenlediği mitingde "Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz” demişti.

20 kat verildi

30 Eylül 2021 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olunan Kayışdağı Mahallesi 1252 ada 10 parselde bulunan arazide imar değişikliği yapıldı.

Uygulamaya giren 1/5000 ölçekli yeni nazım imar planına göre 286 dönümlük araziye 20 kat yüksekliğinde konut, otel, ofis binaları inşa edilebilecek. Araziler üzerinde emsal hariç parsel büyüklüğünün iki katına kadar inşaat yapılabilecek. Büyük bir bölümü yapılaşmaya açılan arazinin bir bölümünde kamu binaları, meslek ve teknik öğretim lisesi, ilkokul ve cami yer alacak. Yapılardan geriye kalan alan ise millet bahçesi, park, otopark ve yol olacak.

Araziye getirilen yapılaşma hükümleri şöyle:

– Ticaret- Turizm-Konut Alanı (E:2.07, Yençok:20 Kat),

– Ticaret- Konut Alanı (E:2.07, Yençok:20 Kat),

– Resmi Kurum Alanı (E:1.20, Yençok:9 Kat),

– Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı (E:1.50, Yençok:5 Kat),

– İlkokul Alanı (E:1.00, Yen:4 Kat),

– Cami (E:0.50, Yen Otopark: Serbest),

– Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanı, Millet Bahçesi, Park Alanı ve Yol”