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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mattarella ile görüştü

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü

05 Şubat 2018 20:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Erdoğan, saraya gelişinde kendisini karşılayan Mattarella ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Her iki ülkenin heyetlerinin takdim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Mattarella, baş başa görüşmeye geçti. 

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

Erdoğan ve Materalla, görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti.

Yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı.

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