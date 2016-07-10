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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Messi ile top oynayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samuel Eto’o Vakfı’nın 10. yıl etkinliğinde yıldızlar futbol karşılaşmasında sahaya çıkacak

10 Temmuz 2016 02:42

Antalyaspor’un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto’o, adını taşıyan vakfın Afrikalı çocuklar yararına düzenlediği ve dünya yıldızlarının top koşturacağı karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı davet etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Başkan Türel, "Messi’nin yanında bir başka dünya yıldızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Antalya Arena çimlerinde futbol oynayacak. Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve bendenizin de krampon giyeceği, 16 Temmuz 20.45’te oynanacak karşılaşmaya hepiniz davetlisiniz" dedi.

 

Hangi isimler katılacak?

 

Maç 16 Temmuz’da Antalya Arena Stadyumu’nda oynanacak. Maradona, Messi, Neymar, Suarez, Eden Hazard, Totti, Michael Essien, Xavi, JayJay Okocha, Pierre Emerick, Aubameyang, Iniesta ve Arda Turan’ın da olduğu dünyanın en ünlü futbolcuları, Antalya’da taraftarın karşısına çıkacak.

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