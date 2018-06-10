Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün iftarın ardından Zeytinburnu\'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi\'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti. Zeytinbunu Belediye Başkanı Aydın kütüphane hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a bilgi verdi. İftarın ardından kütüphanede ders çalışan öğrenciler ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Kütüphanesi çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu.

(FOTOĞRAF)