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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jes Stoltenberg'i kabulünün akabinde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

16 Nisan 2018 23:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telefonda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminin Suriye olduğu belirtildi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Jes Stoltenberg’i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye'nin başkenti Şam'a ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen iki lider, Suriye’de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladılar.

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