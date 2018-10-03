Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medyayla filan falan demokrasi olmaz!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü ‘medya’ya ayırdı.

‘Batı ülkelerinin medya organlarında, akademik çevrelerinde, kamuoylarında Türkiye hakkında pek çok yalan, yanlış, yanıltıcı bilginin dolaştığını’ savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edmund Burke’ün 18. yüzyılın sonlarında İngiltere bağlamında gazeteler için yaptığı ve daha sonra genel kabul gören ‘Medyanın, demokrasinin yasama, yürütme, yargıdan sonraki dördüncü kuvveti olduğu’ yaklaşımını da eleştirdi.

Erdoğan'dan yabancı liderlere öğüt: Halkınız ne diyor, bırakın medyayı

“Devasa, güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında olanların değil, medyalarının yönettiğini gördüm” diyen Erdoğan, bunun değişmesi gerektiğini belirtti:

“Çünkü yaptığım görüşmelerde, 'Medya şöyle diyor, böyle diyor...' Söyledikleri bu. Ben de kendilerine şunu söyledim, 'Halkınız ne diyor, bunu düşünmüyor musunuz, bırakın medyayı' dedim.”

"Dördüncü kuvvet, dördüncü kol,

bilmem ne falan..."

Bir zamanlar Türkiye’de de durumun aynı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“Ülkemizi de medya yönetiyordu. Söyledikleri şey, dördüncü kuvvet, dördüncü kol, bilmem ne falan... Demokrasi diyorsun, bir taraftan demokrasi derken halkı bir kenara koyuyorsun, medya diyorsun. Yazılı medya yarın yazar, varsın yazsın.

"Medyayla filan falan demokrasi olmaz"

“Bizim derdimiz halkımız, halkımıza ne veriyoruz, halkımız ne diyor, halkımız bize kaç puan veriyor, önemli olan bu. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa, demokrasi var, halk yoksa demokrasi yok. Medyayla filan falan demokrasi olmaz. Öyle güçlü demokrasi olur ki orada medyada güçlüdür ama kalkıp da 'Ben demokrasiyi oluşturuyorum...' Böyle bir mantık varsa, kimse kusura bakmasın.”