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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

24 Mart 2018 01:38

İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Fransız mevkidaşı Macron\'a, Fransa\'nın güneyinde meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye\'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisi sırasında, Türkiye\'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme çerçevesinde Afrin\'i terör unsurlarından arındırdığını ve oradaki sivil halka huzur ortamı sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Doğu Akdeniz\'deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Türkiye\'nin ve KKTC\'nin meşru haklarının korunması gerektiğini belirtti. Görüşmede Pazartesi günü Varna\'da gerçekleşecek olan Türkiye-AB liderleri zirvesine de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Türkiye olarak AB ile ilişkilere ivme kazandırmaya, üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini belirttiği öğrenildi.

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