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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’la görüştü

13 Haziran 2021 20:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak için geldiği Brüksel’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

 

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