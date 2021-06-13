Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’la görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak için geldiği Brüksel’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623606131093-b-07-eea-6229-e-0-bf-0-e-3-e-40-f-99-d-888-b-98-bd.jpg" alt width="600" height="414" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623606141420-c-018-a-61332-f-042-aafb-4-d-18-ede-75-f-7-a-26.jpg" alt width="600" height="432" /></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>