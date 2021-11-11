Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Macaristan'la ikili ilişkilerinin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğinde olacak. Toplantıda ayrıca, çeşitli anlaşma ve protokoller imzalanacak.