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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

11 Kasım 2021 17:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Orban baş başa görüştü.

Bugün Erdoğan ve Orban'ın başkanlıklarında Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yapılması bekleniyor.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Macaristan'la ikili ilişkilerinin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğinde olacak. Toplantıda ayrıca, çeşitli anlaşma ve protokoller imzalanacak.

Erdoğan OrbanRecep Tayyip ErdoğanVictor OrbanCumhurbaşkanı
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