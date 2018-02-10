 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MABEYN KÖŞKÜ'NDE

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\"nın ardından, saat 16.30\'da Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19.00\'da da Yıldız Sarayı\'nda düzenlenecek olan \"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdulhamid\'i Anlamak\" adlı programa katılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın il binasından çıkışı

-Erdoğan\'ın Mabeyn\'e girişi

-Genel ve detaylar

