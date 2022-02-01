Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ortak basın toplantısı: Lübnan ile ticaret hacmimiz 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Salgın şartlarına rağmen geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 80 artışla 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı" dedi.

Erdoğan, Lübnan'la dostluğa vurgu yaparak, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Lübnanlı kardeşlerinin yanına ilk koşan ülke Türkiye oldu"

"Türkiye olarak Lübnan ile işbirliği ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi istişare ettik. Geçen Ağustos ayındaki patlamada ambulans uçakları ile Lübnanlı kardeşlerinin yanına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz. Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim."

"Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız"

"Salgın şartlarına rağmen geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 80 artışla 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu rakamı daha yukarı taşımak için adımları ele aldık. Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. THY 1 Aralık - 28 Şubat döneminde uçuşlarda yüzde 20 indirim yaptı."

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise, "Her zaman yanımızda yer aldınız. Bütün alanlarda güçlü adımlar atacağız. Ticari iş birliğimiz artmaktadır. Türkiye’nin Batı ile Doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız" diye konuştu.