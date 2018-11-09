Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj ile görüştü
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
09 Kasım 2018 21:18
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj\'ı Vahdettin Köşkü\'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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