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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUVEYT ULUSAL MECLİS BAŞKANINI KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu

10 Ekim 2018 21:11

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş\'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim\'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü.
 

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Haber Gülseli KENARLIDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BeşiktaşDolmabahçeKuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El GanimBasına
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