CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUVEYT ULUSAL MECLİS BAŞKANINI KABUL ETTİ
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu
10 Ekim 2018 21:11
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş\'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim\'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir