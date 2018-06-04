Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt sorununu çözmeyi başardık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da katıldığı iftar programında kanaat önderlerinden destek istedi. Erdoğan, "Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018'in Türkiye'sinde artık Kürt sorunu diye bir şey yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

"24 Haziran şamar olacak"

Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadığını söyleyen Erdoğan, ''Milletin emanetini korumakla görevli olanların bodrum katında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı dönem sona ermiştir. Diyarbakır bir şahlanışın arifesindedir. 24 Haziran, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'dekilere vurulan bir şamar olacaktır. Burada ne söylüyorsan diğer 80 vilayette de aynısını savunduk, aynısını söyledik" dedi.

"Risk aldık, tehdit aldık ama hak bildiğimiz yoldan asla geriye dönmedik"

"İktidarlığımız süresince bölgecilik, ırkçılık yapmadık" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "81 milyonun tüm fertlerini kucaklamanın gayretleri içerisinde olduk. İlk günden beri Türkiye'yi hak ve özgürleri bakımında şampiyonluk ligine taşımaya gayret ediyoruz. Vatandaşına tepeden bakan devlet anlayışı yerine, vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını ortaya koyduk. Risk aldık, tehdit aldık ama hak bildiğimiz yoldan asla geriye dönmedik. Baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmeyecek şekilde rafa kaldırdık. PKK'nın bizim değerlerimizle, İslam'la yakından uzaktan bir alakası var mı? Bunlar ateist. Bunların karşısında dik durmanın onurunu yaşamalıyız. Evler tünellerle birbirine bağlanmamış mıydı, bunlar halkımı haraca bağlamamış mıydı? Benim vatandaşıma ister Kürt, ister Abaza, ister Roman düşmen olanlar benim de düşmanımdır.''

"Türkiye'sinde artık Kürt sorunu diye bir şey yoktur"

16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye olduğunu savunun Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Onların Kürtlük ile alakası yok. Amerika 5 bin silahı kimlere teslim etti, bunlara teslim etti. O silahlar kime karşı kullanıldı. Benim Kilis'teki kardeşime karşı kullanıldı. Susalım mı? Susamayız, gereği neyse onu yapıyoruz. Birileri kalkarak birilerin talimatıyla bize yön veremeyecek. Gereğini yapıyoruz yaparız. Afrin'de netice aldık. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladı. Bir dönem ötekileştirilmiş diğer vatandaşlarımızla birlikte Kürt vatandaşlarımızın ile sorunlarını çözmeye çalıştık. Kürt sorununu çözmeye başardık. 2018'in Türkiye'sinde artık Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Bugünün Türkiye'si hiçbir vatandaşını bir sorun olarak görmüyor. Önümüzdeki tek sorun terör sorunuydu, terör. Artık onu da çözüyoruz. Terör sorunun da üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu devlet vesayetçilerin değil Kürt'ü ile, Laz'ı ile 81 milyonun tamamınındır. Muhalefet hazımsızlık duysa da 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. İddia ile söylüyorum; 16 yılda bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur. Bunlar dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Eski Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti iktidarından rahatsızlık duyan hiç kimse yoktur.''

"Kanaat önderlerinden destek ve yardım bekliyoruz"

Kanaat önderlerinden destek beklediğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Dünya sürekli değişiyor, gelişiyor, yeni bir biçim kazanıyor. Ülkemiz geliştikçe vatandaşımıza sağladığı hak doğrultusunda çıtayı yükseltince vatandaşımızın da beklentisi artıyor. Hangi reformu yaparsak yapalım, kendimizi mükemmel görmedik. Siz kardeşlerim olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. Kanaat önderlerinden destek ve yardım bekliyoruz. Bu daha hepimizin davası. Bu davaya hep birlikte omuz verirsek netice alırız. Vermezsek kusura bakmayın bedelini de hep birlikte öderiz''