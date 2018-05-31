Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur silahını etkisiz hale getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kanun çıkarma yetkisinin sadece Meclis'te olacağını söyledi. Erdoğan, "Kur silahını, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Protokolü iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Tek Parti dönemini zaten demokratik dönem olarak göremeyiz, milletimizin hür iradesi yoktu'' dedi.

Erdoğan ''Türkiye'nin elde ettiği tüm kazanımlar istikrar döneminde elde edilmiştir. İstikrar döneminde dahi sistemin nasıl tıkanabileceğini gösterdi.'' dedi.

Güçler ayrılığı vurgusu

Demokrasinin özünde güçler ayrılığının olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

''Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetim mimarlığı kısmında da çalışmalarımız yürütüyor, dersimizi iyi çalışıyoruz. Demokrasinin özünde güçler ayrılığı vardır. Meclis kanunları çıkaracak ve denetim görevini yapacak, hükümet bu kanunlara göre ülkeyi yönetecek. 24 Haziran'da sona erecek mevcut sistemde gerçekten işler böyle mi yürütülüyordu? Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis'i kanun çıkarma konusunda tek merci yapıyoruz. Kanun çıkarma yetkisi Meclis'indir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yoktur. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi burada tekrar ederek Türkiye'nin güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum''

Erdoğan, yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışmasının daha kolay olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiyeyi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız" dedi.