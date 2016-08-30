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Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarıyla görüşüyor

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılıyor

30 Ağustos 2016 20:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kulüpler Birliği Vakfı'na üye 18 Süper Lig kulübünün başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Saat 16.40'ta başlayan kabule, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Erdoğan ve Yıldırım, 3 Temmuz 2011'deki şike sürecinden sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

 

Erdoğan: Sıkıntılı dönemi atlatacağız

 

Kulüpler Birliği heyetini kabulünde konuşan Erdoğan, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirterek, bu dönemin atlatılacağını vurguladı. 

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Sayın Bakan, Sayın Federasyon Başkanımız, Kulüpler Birliğimizin değerli temsilcileri öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice zaferlerle dolu geleceğe rabbim bizi kavuştursun diyorum. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz hepimizin malumudur. Ama bu dönemi hayırlısı ile atlatıyoruz, atlatacağız. Özellikle bu süreçte tabii birçok terör örgütü ile mücadele veriyoruz ve bu terör örgütleri ile geniş alanda sürdürdüğümüz mücadeleyi de başarı ile sonuçlandıracağımıza inanıyorum.”

 

Fenerbahçe heyetiyle özel görüşme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği toplantısının ardından, Şike davasında hapis yatan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, tutuksuz yargılanan Ali Yıldırım ve kulüp genel sekreteri Mahmut Uslu ile özel bir görüşme yaptı. 

3 Temmuz 2011'de başlayan Şike davası sürecinde silahlı terör örgütü kurmak ve şike suçlaması ile cezaevine konulan başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler daha sonra davanın yeniden görülmesi üzerine beraat etmişler, ardından da kumpas davası açmışlardı. Bu kapsamda çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.

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