CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KUDÜS'Ü FİLİSTİN DEVLETİNİN İŞGAL ALTINDAKİ BAŞKENTİ OLARAK TANIMAYA DAVET EDİYORUM (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Buradan Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs\'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum\"

\"(ABD\'nin Kudüs kararı Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz.\"

\"Amerika\'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz\"

\"İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda terör devletidir.\"

\"İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde, Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Olağanüstü Toplantısı\'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Filistin ile ilgili barış girişimine öncülük etmesini beklediğimiz Amerika Birleşik Devletleri\'nin Başkanı, 6 Aralık\'ta uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumla, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır.

Hiç uzun söze gerek yok. Kudüs\'te, bu kadim şehrin sokaklarında birkaç dakika dolaşan herkes orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Amerika Birleşik Devletleri\'nin veto yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karara göre; hiçbir ülke Kudüs\'te büyükelçilik bulunduramaz. Nitekim Amerika\'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere şuana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüs ile ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir. İslam ülkeleri de ilk andan itibaren ve en açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs kararını külliyen reddetmiştir\" dedi.

\"İSRAİL BİR İŞGAL DEVLETİDİR\"

\"İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda terör devletidir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gerçekler ortada bunları biliyorlar. Tabi bu kararla işgal, abluka, yasa dışı yerleşimler, ev yıkma, yerinden etme, arazi ve mülk gasp etme, orantısız şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail yaptığı tüm terör eylemleri için adete ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump\'tır. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM\'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum\" ifadesini kullandı.

\"BU DURUMA SEYİRCİ KALAMAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Hukuku çiğneyen, vicdanları yaralayan bu tür adımlar uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletlere yönelik güveni de dinamitliyor. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız.\"

\"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Buradan Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs\'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz\" ifadelerini kullandı.



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-Aile fotoğrafı

-Erdoğan\'ın konuşması