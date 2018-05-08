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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile görüşecek

Erdoğan, Tatlı Dil Forumu için Mayıs ayında İngiltere'ye gidiyor

08 Mayıs 2018 10:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Tatlı Dil Forumu için gideceği İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek. 

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhrubaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’da gidilecek  erken seçimleri için ilk yurt dışı seyahatini İngiltere’ye yapacak. İngiltere ziyaretinde 2011 yılından beri yapılan Tatlı Dil Forumu’na katılacak olan Erdoğan’a çok sayıda bakan eşlik edecek. Forumda Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, medya, siyaset, ekonomi, kültür, iş dünyası ve beşeri alanlarda sivil diyaloğu kapsayacak şekilde zenginleştirilmesi için yapılması gerekenler konuşulacak.

Erdoğan, üç günlük ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’le bir araya gelecek. Erdoğan, Başbakan Theresa  May ile de görüşecek. Erdoğan’ın, Kraliçe ve May ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanısıra Suriye’deki son durum, Kıbrıs’taki gelişmeler, terörle mücadele degündemde olacak.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke arasında 16 milyar dolar olan ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması, enerji ve savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar konuşulacak. Erdoğan’ın Londra ziyaretinde İngiltere’nin dev şirketlerinin CEO’larıyla biraraya gelerek Türkiye’ye yatırım davetinde bulunması da planlanıyor.

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İngiltereziyaretKraliçe ElizabethTherasa MayTatlı Dil Forumu

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