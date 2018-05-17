Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe 2. Elizabeth'in dehşet bir hafızası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı. Erdoğan, Kraliçe için, "92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmenin detaylarını gazetecilerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı, Kraliçe için, "92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye’yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hâkim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahade ettim" ifadelerini kullandı.