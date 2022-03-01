Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyeliği açıklaması: Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin; yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk"

"Türkiye-Kosova arasındaki süreci değerlendirme imkanımız oldu. Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Firmalarımız enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda Kosova'daki yatırımlarını artırmaya hazırdır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçen yıl 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, Kosova'nın tüm komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"Kosova'yı ikinci tanıyan ülke biz olduk"

"Bildiğiniz gibi Kosova'nın tanınması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştır. O zamanlar ben başbakandım ve kabine toplantısındaydık. İkinci tanıyan ülke biz olduk. Ben dünyadaki başbakan dostlarımla çalışma yaparak Kosova'nın tanınması sürecini hızlandırdım. Hala buna devam ediyor. Buna yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Değerli kardeşim Osmani bana bazı ülkelerin adını verdi. Onlarla görüşeceğiz."

"AB üyesi ülkelere diyorum ki lütfen Ukrayna'ya karşı gayreti Türkiye'ye de gösterin"

"NATO konusuna gelince, NATO'nun önemli bir ülkesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'ya tanımak için adım atarız ve Kosova'yı tanırız.

Biz NATO'nun genişlemesi taraftarıyız."

"Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin"

"Şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz, bu güzel gelişme. AB liderlerine ben diyorum ki, ‘Türkiye'yi neden almakta tereddüt ediyorsunuz ya da almıyorsunuz' diyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki; şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız?” şeklinde konuştu."