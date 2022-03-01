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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyeliği açıklaması: Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin; yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?

"Biz NATO'nun genişlemesi taraftarıyız"

01 Mart 2022 19:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısında, AB ülkelerine seslenerek, "Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

Erdoğan, "Biz NATO'nun genişlemesi taraftarıyız. NATO'nun önemli bir ülkesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'ya tanımak için adım atarız ve Kosova'yı tanırız." ifadelerini kullandı.

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