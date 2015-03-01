Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma ordusuyla umre yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çevresinde kendi korumaları, onların dışında da Suudi güvenlik güçlerinin oluşturduğu geniş koruma duvarının ortasında gece yarısı Mescid-i Haram'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, koruma duvarının arasında Kabe'de önce umre tavafını yaptı.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Merve ve Safa tepeleri arasında umre sayını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra umresini tamamlayarak, Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da umre yaptı.

Erdoğan ve beraberindekilerin bugün Medine'ye gitmesi, Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Erdoğan, Mekke ve Medine'deki programlarının ardından Riyad'a geçerek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdu¨laziz Al Suud ile görüşecek.