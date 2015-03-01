T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma ordusuyla umre yaptı

Erdoğan, Mekke ve Medine'deki programlarının ardından Riyad'a geçerek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdu¨laziz Al Suud ile görüşecek

01 Mart 2015 15:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çevresinde kendi korumaları, onların dışında da Suudi güvenlik güçlerinin oluşturduğu geniş koruma duvarının ortasında gece yarısı Mescid-i Haram'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, koruma duvarının arasında Kabe'de önce umre tavafını yaptı.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Merve ve Safa tepeleri arasında umre sayını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra umresini tamamlayarak, Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da umre yaptı.

Erdoğan ve beraberindekilerin bugün Medine'ye gitmesi, Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Erdoğan, Mekke ve Medine'deki programlarının ardından Riyad'a geçerek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdu¨laziz Al Suud ile görüşecek.

ETİKETLER

tayyip erdoğansuudi arabistanumre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24