'Bu ülkeyi hoca görüntüsü altındaki şaklabanlara asla teslim etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya açıklama yapıyor şahsıma yönelik çirkin ifadeler kullanıyor beddua seansları yapıyor. Şimdi Pensilvanya bazılarının yerinde yanında olmak istiyormuş. Kalk gel, sana gelme diyen yok ki? Senin elini kolunu bağlayan yok gel onların yanına. İnlerine gireceğiz demiştik, artık inlerine girdik. İstediğiz manşeti atın, istediğiniz yalan haberi yazın istediğiniz tweeti atın biz kendi istikametimizi kendimiz belirleriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus törenleri için gittiği Konya'da konuştu.

"Dünyada bazı ülkelerden, özellikle de AB içinden bazı kişilerin Türkiye'de hukuk içinde yapılan bir operasyonla ilgili peşin hükümler verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beyler geçti o günler. İstediğiniz manşeti atın, istediğiniz yalan haberi yazın, istediğiniz tweti atın, istediğiniz kadar Türkiye aleyhine açıklama yapın, biz kendi istikametimizi kendimiz belirleriz, kendi rotamızı kendimizi çizeriz. Mürebbiye edasıyla parmağını sallayarak Türkiye'ye akıl vermeye çalışanlar, karşılarında o eski Türkiye'nin olmadığını artık anlasınlar. Türkiye'ye demokrasi dersi vereceklermiş, bir zahmet buraya gel de Türkiye sana demokrasi dersi versin. Türkiye'ye özgürlük dersi vereceklermiş, sen önce git AB içinde yükselen ırkçılığın, İslamofobinin, ayrımcılığın hesabını ver."

'AB olarak önce aynaya bakmaları lazım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da, Sabancı cinayetini işleyen teröristin elini kolunu sallayarak dolaştığını, aynı şekilde 7 Türk'ü öldürenlerin yargı sürecine, basın mensuplarının dahil edilmek istenmediğini hatırlattı.

Türklerin oturduğu evlerin kundaklandığını ve hala faillerinin bulunamadığını dile getiren Erdoğan, "AB olarak önce aynaya bakmaları lazım. Mısır için susanlar, Suriye'de, Irak'ta... 1 milyon 600 bin insanı kendi evimizde barındıran Türkiye'ye bunların hiçbirisinin söyleyeceği sözü yoktur. Şu ana kadar 5 milyar doları aşkın para harcadık. Sadece yanımıza geldikleri zaman, 'Sizin bu ev sahipliğiniz unutulmaz'. Birisi de kalkıp, 'Ya biz de şu kadar destek verelim demiyor. Yurtdışından bugüne kadar gelen destek 200 milyon dolar harcadığımız 5 milyar dolar. Bunlardan sadece nasihat dinlersiniz" diye konuştu.





'Biz Avrupa Birliği'nin kapı kulu değiliz'

Bundan 55 yıl önce 1959'da Türkiye'nin AB'ye üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Aralık 2004'te müzakerelere başlama kararının alındığını ve imzaların atıldığını söyledi.

Erdoğan, 55 yıldır özellikle son 10 yıldır AB'nin Türkiye'yi oyaladığına işaret ederek, "Daha doğrusu oyalamanın gayreti içindeler. Hiç kusura bakmasınlar. Biz, Avrupa Birliğinin kapı kulu değiliz. Bizi bir defa millet olma şuuru ve idraki içerisinde alacaklarsa alırlar, almayacaklarsa almazlar. Bu sözlerimizden de rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? 'Uluslararası adalet' denilen bir anlayış var. Mısır'da sustunuz, Ukrayna'da sustunuz, Suriye'de sustunuz, Irak'ta sustunuz, Filistin'de sustunuz. Ne zaman adaleti haykıracaksınız? Türkiye'de sadece susmakla kalmıyor, darbe girişimlerine destek oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

‘Pensilvanya bazılarının yanında olmak istiyormuş, elini kolunu bağlayan yok, kalk gel’

"Pensilvanya açıklama yapıyor. Bakıyorsunuz şahsıma yönelik çok çirkin benzetmeler, beddua seansları ve şimdi daha da enteresan bir açıklama yaptı. Gazetelerden alınan, onun kendi takımı için 'onların yerinde olmak isterdim' diyor. Senin elini, kolunu bağlayan yok ki gel onların yanına, gel onların yerine. Hiç kimse sana 'gelme' demiyor, gel. Çoktandır sana 'gel' diyoruz zaten. Pensilvanya'da koruma altında olanlar buraya gelemez. Neler yaptıklarını biliyorlar."

Ödenecek bir diyet varsa bunu sadece millete ödeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bırakın onlar Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket etsin. Bırakın onlar, Türkiye düşmanı medyayla, uluslararası kirli odaklarla hareket etsin. Biz buraya milletle geldik, miletle yürüyoruz ve daima milletle yürüyeceğiz" dedi.

'Emniyet'te oyunu bozduk, yargıda oyunu bozduk, kurumları temizledik'

"Haşhaşiler hesap soracağız' dedik, 'Uluslararası çevrelerin maşası olan bu paralel yapıdan hesap soracağız' dedik, 'İnlerine gireceğiz' dedik" ifadelerini kullanan Erdoğan, verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

İhaneti tescillediklerini belirten Erdoğan, "Daha da fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Yolsuzluk iftirası altında darbe girişiminde bulunanlardan hesap sorduklarını daha da soracaklarını ifade eden Erdoğan, "Basın özgürlüğü kısıtlanıyor' iftirasıyla Türkiye'yi dünyada karalamaya çalışanların oyunlarını da bozacağız. Emniyet'te oyunu bozduk, yargıda oyunu bozup yargıyı tehdit ve şantajdan da inşallah kurtacağız. Kurumlarımızı bunlardan temizledik ve temizliyoruz. Kaynaklarını kurutmaya devam ediyoruz'' dedi.







'Hoca görüntüsü altındaki şaklabanlara teslim etmeyeceğiz'

Türkiye'yi maşalara asla teslim etmeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi uluslararası çevrelerin taşeronu olan ihanet şebekelerine, paralel devlet yapılanmalarına, hoca görüntüsü altındaki şaklabanlara asla teslim etmeyeceğiz. İşte terör örgütleri çıkıyor değil mi? Şu anda Pakistan'daki olayı gördünüz, 130'u aşkın yavruyu, öğrenciyi şehit ediyorlar. DEAŞ diye bir şey çıktı onun da neler yaptığını görüyorsunuz. DEAŞ, Irak'ta neler yaptı, şu anda Suriye'de neler yapıyor? Ne adına, sorarsanız 'İslam' adına yapıyormuş.



Böyle bir İslam yok. İslam, barıştır ve İslam'a gölge düşürüyorsunuz. Sizin yaptıklarınız sebebiyle bugün dünyada bir İslamofobi girişimi başladı. Herhangi bir taksiratı olmayan insanları acımasızca öldürmek, savunmasız insanları öldürmek bizim dinimizde bunlar yok. Ben inanıyorum ki millet, bütün kazanımlarına özellikle de istiklaline sımsıkı sahip çıkmaya devam edecektir. Onlara rağmen bu rahatsızlara, hazımsızlara rağmen biz Türkiye'ye eserler kazandırmaya, Türkiye'yi daha da büyütmeye devam edeceğiz."

'Onlar 'basın özgürlüğü' deyip timsah gözyaşı dökecek'

Erdoğan, İzmit'te önceki gün özel sektöre ait 3 milyar dolarlık yeni bir yatırımı açtıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin milli uydusu olacak Türksat 6-A uydusunun inşa projesinin imzalarını attıklarını kaydetti.

Konya'da yüksek hızlı tren seferlerini başlatacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar 'basın özgürlüğü' deyip timsah göz yaşı dökecekler, onlar 'yolsuzluk' deyip iftira atacaklar, onlar darbelere kol kanat gerecekler, onlar Türkiye düşmanlarıyla iş tutacaklar. Ama biz işimizi yapacak, milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Konya-İstanbul arasındaki hızlı trenin 1 hafta süreyle ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Erdoğan, Konyalılara da seslenerek, "Büyük Türkiye'ye yeni Türkiye'ye destek olduğunuz için, yalanlara, iftiralara değil Hakk'a inandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.