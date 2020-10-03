Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki terör bölgeleri ya söz verildiği gibi temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Suriye'de hâlen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı ile diğer bazı projelerin açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken Suriyeli kardeşlerimizin de yalnız olmadığını gösterdik. Biz Suriye güvende ve huzur içinde olmadan Hatay'dan ve diğer sınır illerimizden başlayarak Türkiye'nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz.

Bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.

Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü hakkı hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.

Suriye'de hâlen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

Tüm dünya bu noktaya gelene kadar bir kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.

Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Milletimiz bu oyunu görmüş ve yeniden ortak hedefler etrafında toplanmaya başlamıştır."

Daha çok başarılara birlikte koşacağız. Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz.

Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için çamur atarak iftirayı ortaya saçarak sinsice saldırıyorlar. Bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Daha yapacak çok yatırımımız hizmetimiz var. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her alanda atacak daha çok adımımız var."