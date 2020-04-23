Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'da ulusa seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yıl dönümünde ulusa seslendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, ""Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. Yılı kutlaması için çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

"Türkiye'nin istikbali, istiklali için emek vermiş bu çatıdaki tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

"Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur.

"Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyet, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerine inşa edilmiştir. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin en önemli sembolü olmasının yanı sıra, millet olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi, çocuklarımızı da dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz.

"Son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. İlk mecliste tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk.

"Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Şunu istiyoruz, merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'mızı kalemiyle değil, yüreğinin her zerresinden kopup gelen bir vecd ile yazmıştır. İstiklal Marşı'mız bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz, bugün ve gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder. Tüm milletimin saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Biz de kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz.

"Bize bu vatanı armağan eden şehitlerimizi, gazilerimizi anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirerek sağlıkla, huzurla, esenlikle bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum."