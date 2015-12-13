Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızıma ve oğluma iftira atılıyor, bu alçaklıktır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire Arapça kanalına verdiği röportajda kızına ve oğluna iftira atıldığını belirterek, “Oğlumun petrolle alakası yok. Gıda sektöründe küçük çaplı işle uğraşıyor. Kızım güya DAEŞ’in yaralılarını Türkiye’de tedavi ettirip gönderiyormuş. Yalan. Bu bir alçaklıktır” dedi.

Hürriyet’in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar şöyle:

Sayın İbadi’nin 2014’teki Türkiye ziyaretinde eğitim amaçlı bizden talepleri oldu ve o zaman Başika Kampı’nı kurduk. Eğit - donatı bu askerlerimiz yerine getirecek. Yani bu sayı yetmeyebilir, daha da bunun artması gerekebilir. Yeterli sayı neyse o sayı kadar orada eleman, araç - gereç bulundurulacaktır. (Irak’ın konuyu BM Güvenlik Konseyine taşıma hazırlığı) Irak’ın bu adımını İran’ın, Rusya’nın bölgedeki attığı adımlar üzerine atılmış bir adım olarak görüyorum. İnanıyorum ki BMGK, bu adımın samimi olmadığını görecek, kararlarını buna göre vereceklerdir.

Neyi incelerlerse incelesinler, radar tespitlerimiz ortada. Sınırımıza nasıl yaklaştıkları ve 5 dakika içinde 10 kez uyarı yapmamıza rağmen sınır ihlalini yaptıkları ortada. NATO’daki müttefiklerin de kayıtları Türkiye’ye ulaştı. Onların kayıtları da kayıtlarımızı doğruluyor

(Düşürülen uçağın kara kutu kayıtlarının incelenmesiyle Moskova’nın iddiaları doğrulanabilir mi sorusu üzerine ) Neyi incelerlerse incelesinler, radar tespitlerimiz ortada. Sınırımıza nasıl yaklaştıkları ve 5 dakika içinde 10 kez uyarı yapmamıza rağmen sınır ihlalini yaptıkları ortada. NATO’daki müttefiklerin de kayıtları Türkiye’ye ulaştı. Onların kayıtları da kayıtlarımızı doğruluyor.

“Bunlar çocukça şeyler”

Boğazlarımızdan geçen bir Rus gemisinde, bir askerleri omuzunda füzeyle görüntü veriyor. Bunlar çok duygusal, çocukça şeyler. Bununla ne yapmak istiyorsunuz? Aynı dönemde Sarayburnu’nda 3 NATO gemisi var. Gerilimden yana olsak durum farklı olur. Bir an önce diplomatik yollarla bir çözümü bulmaktan yanayız.

79 milyon litre kaçak petrol

Mare-Hercele hattında koalisyon güçleri olarak operasyonlar yapıldı, DAEŞ ciddi kayıplar verdi. Bu kayıpları verdiren Türkiye, nasıl oluyor da DAEŞ’le böyle bir anlaşmanın içerisinde oluyor. Türkiye, bin 500 - bin 600’e yakın DAEŞ militanı olarak belirlenen kişiyi gözaltına aldı. 6 bin kişi yurtdışı yapıldı ve 26 bin kişinin Türkiye’ye girişine izin verilmedi. 2014’te 79 milyon litre kaç petrol ele geçirdik. Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca gerekli işlemler yapılarak yok edildi. DAEŞ’ten petrol almak gibi bir durumumuz yok.

“Bu bir alçakçık”

Oğluma ve kızıma iftira atılıyor. Oğlumun petrolle yakından veya uzaktan alakası yok. Gıda sektöründe küçük çaplı bir işle uğraşıyor. Doktora tezini bitirmek için İtalya’da. Kızıma büyük iftira attılar, güya DAEŞ’in yaralılarını alıyormuş, Türkiye’de tedavi ettirip gönderiyormuş. Tamamıyla yalan, bu bir alçaklıktır, bu bir iftiradır oğluma da, kızıma da yapılanlar.

“İspat etmesi lazım”

ABD Hazine Bakanlığı’nın belgeleri var, kimin neyin ticaretini yaptığı belli. Yılda 29 milyar metreküp Rusya’dan doğalgaz alıyoruz, böyle bir iftirayı nasıl atarsın? Baş başa böyle konuşmuyordun şimdi kalkıp iftira at, tutmazsa iz bırakır. Putin’in itiraflarını ispat etmesi gerek.”

“Birileri gibi botları şişlemiyoruz”

“Suriye’den göç edenler için adımlar atılması gerekiyor. Akdeniz’de, Ege’de Sahil Güvenlik ekiplerinin çıkardığı insan sayısı 84 bine ulaştı. Biz birileri gibi botları şişleyerek batırmıyoruz, Sahil Güvenlik botlarımız kurtarıyor ve tekrar memleketlerine gönderiyor. Harcadığımız para 9 milyar dolara ulaştı. Uçuşa yasak bölge ilan edelim ve onların güvenliğini sağlama alalım ve bunları kendi toprakları üzerinde iskan edelim. 500’er metrekare içinde herkese birer konut yapsak, bu insanlar hem kendi topraklarına dönerler, göçü durdururuz. 2.5 - 3 milyon insanı nereye kadar besleyeceğiz. Suriye sorununu Esed’le çözmek mümkün değil. Esed’siz DAEŞ, DAEŞ’siz Esed düşünülemez. “