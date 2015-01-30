Cumhurbaşkanı seçim meydanına indi, 7 Haziran ve yeni anayasa için oy istedi

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim meydanına indi. 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için halka seslenen Erdoğan, "Bu yıl önemli bir yıl. Haziran'da seçimler var. 2023 hedeflerine giderken ne demiştik? Yeni Türkiye. Bir de yarıda kalan bir şey var. O da yeni Anayasa. Yeni anayasa için iradenizi ortaya koymalısınız. İnanıyorum ki, siz 7 Haziran'da da iradenizi ortaya koyacaksınız" diye konuştu.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Somali'de Cumhurbaşkanı tarafından kendisine "Sizin buraya gelmeniz Somali'de büyük sevinç vardı. Eğer izin verseydik 1 milyon kişi sizi karşılayacaktı" dediğini söyledi.

Erdoğan, Kırşehir'de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığım süresince beş ile ziyarette bulundum. Kırşehir cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiğim altıncı il oluyor. Bugün Kırşehir’de çok önemli açılışları gerçekleştiriyoruz.

Halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi devleti milleti ilgilendiren her konunun takipçisi olacağımı söylemiştim. Bu makamda beş ayımızı geride bıraktık. Bu beş ay içinde 16 ülkeye resmi ziyaretlerde bulundum. Türkiye’de üç devlet başkanını yedi başbakanı ve diğer üst düzey devlet adamlarını ağırladık.

‘Allah dedik, Somali'ye gittik’

Pazar günü Somali’deydik. Savrulan tehditlere rağmen, hatta bizden önce giden heyetimize yapılan bombalı saldırıya rağmen biz çekinmeden korkmadan ya Allah dedik Somali’ye gittik. Programımızı harfiyen uyguladık.

Orada devlet başkanı, sizin buraya gelmenizden dolayı Somali’de çok büyük sevinç var. Eğer serbest bıraksaydık bir milyon kişi yollara dökülür sizi karşılamaya gelirdi. Ama güvenlik nedeniyle izin veremedik dedi. Şimdi bu muhabbeti, sevgiyi, çok çok iyi anlamak durumundayız.

‘Evet, biz oralarda da varız diyeceksiniz’

Bazı siyasi partilerin genel başkanları çıkuıyor bize şunu söylüyor “ne işiniz var somali’de. Türkiye ile ilgilenin” diyor. Biz 81 vilayetimizle, vatandaşlarımızın her biriyle ilgileniyoruz. Ama biz onlar gibi küçük düşünmüyoruz. Biz büyük düşünüyoruz. Adama sorarlar acaba sizin on bin kilometreyi aşkın mesafeden gelip de Irak’ta ne işin var Kobani’den ne işin var. Öyle mi? Ama siz eğer güçlü bir ülke güçlü bir imparatorluğun varisiyseniz böyle düşünemezsiniz. Evet, biz oralarda da varız diyeceksiniz.

Biz dünyanın neresinde mazlum varsa, mağdur varsa oraya da uzanacağız. Nerede ata yadigarı varsa, cami külliye şehitlik varsa onu buluyoruz gün yüzüne çıkarıyoruz. İşte Cibuti’ye gittik, dediler ki burada sizin dedeleriniz vardı biliyor musunuz?

Biliyorduk da özelliği neydi deyince, cumhurbaşkanı dedi ki “buranın bir Tacura şehri var. o şehirde iki Osmanlı ailesi hala var. burada onların eserleri var” dedi. Yoğun da programımız var. Ben de Numan Kurtulmuş beye dedim ki, hemen buradan bir heyetle beraber, helikopterle siz dedim oraya gidin yerinde bu incelemeyi yapın ve TİKA olarak biz o eserleri yeniden kazanalım, kazandıralım dedim. Ve Numan bey bir heyet ile beraber eşini de yanına alarak oraya gittiler. Orayı yerinde gezdiler gördüler. TİKA orada mimarıyla mühendisiyle ilk incelemeyi yaptı. Oradaki o aileler ile de görüşmeler yaptılar ve döndüler. Oradaki muhabbeti anlattılar. Ah kardeşlerim ah bu yeryüzünde ecdadımızın bize bıraktığı mirasları biz görmezden gelemeyiz. Her zaman onlarla yatıyoruz, onlarla kalkacağız, onları da inşallah bu nesle ve geleceğe kazandıracağız. Kapımıza gelen kim olursa olsun bizden yardım isteyen kim olursa olsun kapımızı açıyoruz.

‘Gereği neyse onu yerine getireceğiz’

Bize Suriyeliler neden Türkiye’de diyen soranlar, ahilik felsefesini anlamayanlar, Kırşehir’in bu manevi havasından nasibini alamayanlardır. Biz Allah’ın izniyle ahilerimize, ahi evran gibi kutlu gönül insanlarımıza milletimize şehitlerimize gazilerimize mahcup olmayacak büyük bir devlet millet olmanın gereği neyse onu yerine getireceğiz.

Biz dünyanın ilgisiz kaldığı yüzüstü bıraktığı Somali’ye sahip çıkarken burada ana muhalefetin genel başkanı çıktı bu Somali ziyaretinde hastane ziyaretinde, meseleyi anlamadan bilmeden oradaki dağıtmakta olduğum hediyeleri çocuklara dağıttığım hediyelerin ne olduğunu bilmeden yalan yanlış bir ifadeyle Türkiye cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına bir saygısızlık yaptı. Bunun sonunda da yine rezil oldu. Kılavuzu karga olanın e biliyorsunuz ben söylememe gerek yok…

‘Türkiye’ye de dünyaya da bir kez daha rezil oldu’

Biz çocuklara bir boyama kitapçığı dağıtıyoruz. O bunu anlamıyor, anlamak istemiyor. Ona bu aklı verenler kimlerse onu bu yanlışların içerisine sokuyorlar. Hep siyasetteki bugüne kadar kullandığı argümanlar böyle çirkin oldu. Montaja dayalı oldu. Hep böyle yalan yanlış haberlere dayalı oldu. Hadi onlar şuursuz, edepsiz. Ama ana muhelefet partisinin genel başkanı da bu montajı gerçek sanarak almış getirmiş Meclis'te bu edep dışı ahlak dışı montajı kullanıyor. Sonuçta ne oldu? kendisi küçük düştü. Türkiye’ye de dünyaya da bir kez daha rezil oldu.

Hatırlarsanız 2011’de ne demişti? Ben de gideceğim. Sonra ne oldu? Kenya’ya gitti, sonra döndü. Bunların işi montaj montaj. Bunlar montajdan şantajdan başka bir şey bilmez. Bunların kılavuzu paralel yapı. Paralel yapıyla el ele kol kola şimdi montaj sanatını öğrendiler, bunu uyguluyorlar. Başbakanlığım esnasında defalarca Kırşehir’e geldim.

Şu güzel Kırşehir’e dahi gelemeyenler utansın. Biz işimize bakıyoruz, işimize bakacağız. Gelecek Kırşehir’de açılış yapacak, gidecek Somali’de açılış yapacak, Cibuti’de temel atacak, inşallah demokrasisiyle ekonomisiyle kardeşliğiyle Türkiye’yi daha da büyütmenin mücadelesini vereceğiz. Onlar durdurmanın mücadelesini verecek. Biz Türkiye’yi daha da büyütmenin mücadelesini vereceğiz.

İster Gezici olsun, ister paralel, ister yerli, yabancı medya olsun. kim ne derse desin. Kim ne yaparsa yapsın. Milletin iradesinden asla ve asla taviz vermeyeceğiz.

‘Aşkla çalışan yorulmaz’

Ne diyordu rahmetli Muharrem Ertaş “Aşkın çalışan yorulmaz”

’Dün sanatçılar ziyaretime gelmişlerdi’

Dün sanatçılar ziyaretime gelmişlerdi. Onlar da bu kadar enerjiyi nasıl buluyorsunuz dediler. Onlara da aynı şeyi söyledim. “Aşkınan çalışan yorulmaz” Biz milletimiz için aşkla çalışıyoruz. Son nefesimize kadar yorgunluk tanımayacağız.

7 Haziran ve yeni anayasa

7 Haziran’daki seçimlerin önemli yanı 2023. 2023 hedeflerine giderken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hatırlıyorsanız bir şey söylemiştim Yeni Türkiye. Bir de yeni kalan bir şey vardı. Başaramadık. Yeni anayasa. Yeni Türkiye yeni anayasa için iradenizi tam olarak ortaya koymalısınız. İnanıyorum ki ki gerekli olan tavrı koyacak yeni anayasayı kuracak olan gücü ortaya koyacak ve yeni Türkiye’nin temellerini atacaksınız.