Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını dünya liderlerine takdim edecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazarlığını kendi yaptığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce, Arapça ve Fransızca çevirilerini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edecek.

Eylül ayının başında piyasaya sürülen kitapta; adaletsizlik, yolsuzluk, mülteci krizi, dünyanın Ortadoğu'da yaşananlara seyirci kalması, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı (İslamofobi) olmak üzere global sorunlara değiniliyor. Yazarlığını Erdoğan'ın üstlendiği kitapta Birleşmiş Milletler'le ilgili "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir." ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül'de ABD'nin New York kentine gidecek.

BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.

Kitapta BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler de yer alırken, bu kapsamda "Dünya beşten büyüktür" sözlerini içeren kitapta, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi öneriliyor.

Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri, mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesinin çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacağı belirtilen kitapta, bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olması teklif ediliyor.