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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı

13 Aralık 2018 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren\'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06:36’da meydana gelen kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

ANKARA, (DHA)

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