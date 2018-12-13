Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili bilgi aldı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışmasıyla meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06.36’da meydana gelen kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.