Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'da FETÖ'yü tasfiye edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Kazakistan'da FETÖ'yü tasfiye edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türk Dünyasının aksakalı, Cumhurbaşkanı sayın Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine buradayız. Resmi ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gerek Expo gerek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle inanıyorum ki Astana çok hareketli günler geçiriyor. Şahsımıza ve heyetimize gösterilen misafirperverlikten dolayı özellikle kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Nazarbayev'in tarihi ziyaretinden 1 yıl sonra Kazakistan'da bulunmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine hain darbe girişiminden hemen sonra ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Dünyası'nın aksakalı Nazarbayev Türk Milleti'nin gönlündeki müstesna yeri perçinlemiştir.

“Aksakalın FETÖ mücadelesine teşekkür ediyorum”

İnşallah sayın Nazarbayev'i önümüzdeki yıl ülkemizde ağırlayacağız. Kazakistan Orta Asya'da önem ve öncelik verdiğimiz ülke. Astana'nın inşası başta olmak üzere Kazakistan'da birçok proje Türk firmaları tarafından hayata geçirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanına firmalarımıza gösterdiği itina için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın da bu güvene layık bir performans sergilediklerine inanıyorum. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde çok ciddi bir badire atlattı. Fetullahçı terör örgütünün anayasal düzenimize kastettiği hain darbe girişimi milletimizin cansiperane duruşuyla engellendi. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte aksakalamızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

Görüşmemizde bölgesel ve küresel konuları ele aldık. Bu dayanışmamızı çok daha ilerilere taşımanın arzusu içerisinde olacağız. Benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle gördük. Expo fuar alanında Türkiye ve Kazakistan reyonlarını ziyaret edeceğiz. Yarın başlayacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Teknolojisi zirvesine katılacağız. Ayın 14'ünde burada şu ana kadar yapılan çalışmaların zirvesi mesabesinde yine bir buluşma gerçekleşecek. Kazakistan BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilen ilk Orta Asya ülkesi olmuştur. Kazakistan'ın bu kazanımları bizleri de ziyadesiyle sevindiriyor. Kazikistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek 50 ülke arasına gireceğine inanıyorum.