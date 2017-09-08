Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da

Astana, 8 Eylül, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret gerçekleştirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi\'ne katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Uluslararası Havalimanı\'na gelişinde Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenisbeg Kasımbek, Astana Vali Yardımcısı Sergey Haraşun, Türkiye\'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türkiye\'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılamada, Bangladeş’ten Astana’ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan ziyaretinde; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de eşlik ediyor.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Erdoğan\'ın uçaktan iniş

- Kazak siyasilerin karşılaması