Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'a desteği sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beş Arap ülkesinin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a verdikleri her türlü desteği sürdüreceklerini açıkladı.

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik yaptırımlarını tamamen kaldırmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, "terörizme destek çıktığı" suçlamasıyla Katar'la ilişkilerini kesme kararı almıştı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında "Kardeş kavgasının kazananı olmaz" diye konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi biz aç veya susuz veyahut da Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara gıda yardımında bulunmak, onlara gıda ihraç etmek, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın, biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

"Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulmuş vakıfları terör örgütü olarak ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. O vakıfları ben de tanıyorum ve ben de biliyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine şahit olmadım."

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez ülkelerine Katar'a yönelik yaptırımlarını hafifletmeleri çağrısı yaptı.

Tillerson, "bu blokajın insani sonuçları" olacağını söyledi. Washington'da konuşan Tillerson, "Gıda eksikliği olduğunu, ailelerin zorla parçalandığını ve çocukların okullarından alındığını görüyoruz" dedi.

İftar programında konuşan Erdoğan Tillerson'ın bu açıklamasını hatırlatarak, ambargonun hafifletilmesi değil "tamamen kaldırılması" gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı, kardeşler arasında bu olmamalı. Özellikle Suudi yönetiminden bir ricam var: Siz körfezin en büyüğüsünüz, en güçlüsüsünüz. Siz düşmanlıkların değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız" dedi.

Tillerson'dan kısa süre sonra, Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump da, Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarihi olarak teröre yüksek düzeyde para sağlamakla" suçladığı Katar'ın buna son vermesi gerektiğini ifade eden Trump, bölgedeki diğer ülkelerin "nefreti öğretmeye son vermelerinin" ve hızla "terörizmi destekleyen ideolojiyi bitirmelerinin" gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Katar yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu, bölgedeki en büyük ABD hava üssüne sahip.

Erdoğan konuşması sırasında Türkiye'nin olası bir gıda krizine karşı görüşmeler yürüttüğü Katar'a Türk askerinin konuşlandırılmasına yönelik kanun tasarısına da değindi.

Erdoğan "Savunma sanayiyle ilgili biz Katar'la anlaşmayı bugün yapmadık ki, Katar'la bizim bu anlaşmayı yapmamız 2-3 yıllık bir süreçtir ve o günden bugüne parlamentomuzdan bunu yeni geçirme durumunda kaldık. Şimdi ben sesleniyorum Körfez'deki dostlarımıza: Amerika'nın Katar'daki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üsleri de var, onlar sizi niye rahatsız etmiyor?" diye konuştu.

Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al-i Halife'nin de Cumartesi günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Al-i Halife'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, bölgedeki gelişmeleri konuşacağı belirtiliyor.

Pazartesi günü Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) dahil beş Arap ülkesi Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

5 Körfez ülkesi Katar'ı; Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Kaide dahil çeşitli militan grupları destekleyerek "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla" suçladı.

Katar'ın ayrıca Müslüman Kardeşler'e verdiği desteğe de dikkat çekildi.

Doha yönetimi ise suçlamaları reddetti.