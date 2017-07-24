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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da Al Sani ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi

24 Temmuz 2017 20:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da Al Sani ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İlk olarak Katar Emirlik Divanı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani baş başa görüşmede bir araya geldi.

Ardından Erdoğan ve Al Sani, heyetlerarası görüşmeye geçti.

İkili ve baş başa görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti.

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