Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlılığımızı ortaya koyacağız

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 72. Dönem Toplantıların için New York\'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül\'de yapılacağı açıklanan referanduma ilgili, \"Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız\" dedi.



Erdoğan, referandumla ilgili olarak IKBY\'ne yaptırımlar uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili, \"Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız. Çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık\" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:



\"Her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyorum.\"



