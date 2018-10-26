T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile Kaşıkçı cinayetini konuştu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu

26 Ekim 2018 20:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau’nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildiği belirtildi. 

ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı Justin TrudeauSuudi ArabistanınBaşkonsolosluğundaCemal KaşıkçıRecep Tayyip ErdoğanKanada Başbakanı Justin TrudeauCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanArabistanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24