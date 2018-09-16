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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabataş'ta (2)

 Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelemelerde bulundu

16 Eylül 2018 20:22

 Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\"nde incelemelerde bulundu. 
Saat 16.15 sıralarında İstanbul\'a gelen Erdoğan, martı projesi olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\"ne geçti. Erdoğan\'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren incelemenin ardından Erdoğan buradan ayrıldı. 

 

 

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